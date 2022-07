Fransanın PSJ klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

Metbuat.az Paris təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda Kristof Qaltyeyə tapşırılıb.

56 yaşlı mütəxəssislə 2+1 illik müqavilə imzalanıb. Qaltye bu postda Maurisio Poçettinonu əvəzləyib.

