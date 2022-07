"Qarabağ" futbolçusu Rüstəm Əhmədzadəni “Zirə” klubuna icarəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əldə olunmuş razılığa əsasən, Rüstəm Əhmədzadə 2022/2023 mövsümündə icarə əsasında “Zirə”də çıxış edəcək.

