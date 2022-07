Polşada "Lex" və "Qarabağ" komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk matçında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23-cü dəqiqədə meydana quş daxil olub. Bunu görən "köhlən atlar"ın qapıçı Şahruddin Məhəmmədəliyev topu oyuna daxil etməyib.

Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları quşu meydandan çıxardıqdan sonra görüş davam etdirilib.

Qeyd edək ki, ilk oyun günündə Azərbaycan çempionu "Qarabağ" Polşada "Lex"ə 0:1 hesabı ilə uduzub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.