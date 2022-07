Milli Məclis Aparatında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Milli Məclis Aparatı rəhbərinin köməkçisi Hasil Tağızadə vəzifəsindən azad edilib.

Bu vəzifəyə İlham Həsənov təyin edilib.

İlham Həsənov



