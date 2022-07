"Əsas çətin şəraitdə Baş nazirin işi ona verilən mühüm mandatı davam etdirməkdir. Mən də elə edəcəyəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson parlamentdə sualları cavablandırarkən deyib.

O bildirib ki, hökumətə verilən mandatı davam etdirməyin və yerinə yetirməyin mümkün olmadığı hallarda istefa verəcək.



Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada bir sıra nazirlər hökumətin düzgün, səriştəli və ciddi şəkildə idarə olunmadığını əsas göstərərək istefa verib.

