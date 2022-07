Gəndob-Yalama yolunda iki maşın toqquşub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Şabranın Gəndob kəndi ərazisində qeydə alınıb. "VAZ-2107" və "VAZ-2106" markalı maşınların toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb. Ölənlərdən biri 1986-cı il təvəllüdlü Şabran sakini Məmmədov Aydın Əlif oğludur.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.