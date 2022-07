"Rusiya Federasiyası öz mövqeyinə görə daima məsuliyyət daşımağa hazırdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Vladimir Putin və Emmanuel Makron arasında konfidensial danışıqları şərh edən zaman deyib.

"Prinsipcə, biz elə danışıqlar aparırıq ki, heç vaxt utanmayacağıq. Biz həmişə düşündüklərimizi deyirik və bu sözlərə görə cavab verməyə və mövqeyimizi izah etməyə hazırıq",- deyə Lavrov qeyd edib.

