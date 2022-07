İspaniyanın paytaxtı Madriddə şahmat üzrə İddiaçılar Turnirinin təntənəli bağlanış mərasimi keçirilib.

Azərbaycan Şahmat Federasiyasından (AŞF) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tədbirə qurumun prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov da qatılıb.

AŞF rəhbəri İddiaçılar Turnirində üçüncü yeri tutan Teymur Rəcəbova bürünc medalı təqdim edib.

Qeyd edək ki, turnirin qalibi rusiyalı Yan Nepomnyaşi olub.

