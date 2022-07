Rusiyalı məşhur aktrisa, Dövlət Musiqili Komediya Teatrının veteranı İrina Bragina vəfat edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən bildirir ki, bu barədə aktrisanın 30 ildən artıq çalışdığı teatrın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

O, 96 yaşında dünyasını dəyişib.

