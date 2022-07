Azərbaycanlı idmançıdan ilk: yerli qadın idmançı olaraq dünya reytinq cədvəlinə düşdü

Trek velosipedi üzrə 23 yaşadək qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının üzvü Ayan Xankişiyeva İtaliyada keçirilən beynəlxalq yarışda iştirak edib.

Metbuat.az Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, o, dünyanın ən güclü trek velosipedçilərinin mübarizə apardığı yarışdauğurlu nəticələrə imza atıb.

Xankişiyeva Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) trek velosipedi üzrə reytinq cədvəlində yer alan ilk yerli xanım idmançı olub. 21 yaşlı velosipedçi yarışda 35 xal toplayıb və UCI-nin dünya reytinq cədvəlində 297-ci pillədə yer alıb. Azərbaycan isə dünya reytinq cədvəlində 35 xalla 45-ci pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, Ayan Xankişiyeva yarışda trek velosipedinin xallar üzrə qrup ötüşməsində 10-cu, çıxma növü üzrə qrup ötüşməsində 11-ci, skreç üzrə qrup ötüşməsində isə 5-ci yerə layiq görülüb.

