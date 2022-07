Qətərdə koronavirusa yoluxma sürətlə artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəbdən qapalı məkanlarda maska tələbi yenidən qüvvəyə minib.

Son sutkada ölkədə 637 nəfər virusa yoluxub, aktiv xəstə sayı 5mini ötüb.

Qeyd edək ki, Qətərdə maska taxmaq zəruriliyi may ayında ləğv edilmişdi.

