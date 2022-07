Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gün türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşəcək.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya XİN yayıb.

Həmçinin Lavrov Çinin XİN rəhbəri Van İ ilə də bir araya gələcək.

