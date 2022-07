“İki çaya 33 manat aldılar” - Sabiq deputatdan qiymətlərə ETİRAZ

Sabiq deputat Etibar Hüseynov qiymətlərdən narazılıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, dostu ilə "Gənclik"dəki "Atatürk" parkında çay içdiyini və qarşılığında 33 manat ödəməli olduqlarını deyib:

“2 çay və 1 ləbləbiyə bu qədər pul aldılar. İstəməsən, çek də gətirmirlər. Bu hal hələ ölkəyə turist axını sıfır səviyyəsində olan bir vaxtda baş verir. Turist bol olarsa, nə qiymətlər olacaq?”.

E.Hüseynov ölkənin ticarət sektorunda özbaşınalıq hökm sürdüyünü deyərək qeyd edib:

“Kim nəyi, neçəyə istəyir satır. Heç bir qorxacaq, çəkinəcək ünvanları da yoxdur. Ona görə də qısa zamanda yenicə vüsət almış turist axınının axırına çıxdılar”.

