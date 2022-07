Tahir Əmiraslanov kitablarını bu səbəbdən yandırıb - ÖZÜ AÇIQLADI

Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin keçmiş direktoru Tahir Əmiraslanovun kitablarını yandırması ilə bağlı paylaşımı müzakirələrə səbəb olub. Onun paylaşımına yüzlərlə şərh gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, illərdir yığdığı kulinariyaya aid yüzlərlə kitabı yandırıb görüntülərini öz feysbuk hesabında paylaşan eks-direktor bunun səbəblərini belə izah edib: “Dostlar, bəzi kitablarımı yandırmağımla bağlı yüzlərlə rəy gəlir. Müxtəlif yozumları qarşılamaq üçün səbəbini açıqlayıram:

1. İnsanlarımızın kitab oxumamalarına və bununla ölkəmizi geri çəkmələrinə etiraz edirəm.

2. "National Geographic" kimi böyük bir resursda mətbəximiz təhrif edilir. Mətbəxi qorumaq üçün yaradılmış qurum bunu təkzib etmir, cavablandırmır. Buna etirazımı bildirirəm. Bunları yozmaq lazım deyil”.

Xatırladaq ki, Tahir Əmiraslanov paylaşdığı videoya şərh vermişdi: “Hər dəfə əsəbiləşəndə kitabların və arxivin bir hissəsini töküb yandırıram. Həm əsəblərim sakitləşır, həm ev boşalır, həm ağcaqanadlar uzaqlaşır. Kitablar, diplomlar və sairə yaxşı yanır. Mən bunları Milli Mətbəx Muzeyinə qoymaq üçün toplayırdım. Ölkəmə lazım olmayan şeylərin üstündə niyə əsməliyəm ki?”.

