Müəllimlərin işə qəbulu üzrə builki imtahanlarda əvvəlki illərdən fərqli olaraq bir neçə yeniliklər tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin İnsan resursları şöbəsinin müdiri Eşqi Bağırov deyib:

"Belə ki, əvvəlki illərin təcrübəsinə əsaslanaraq və namizədlərin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq imtahan müddətini hər fənn üzrə 90 dəqiqədən 120 dəqiqəyədək artırmışıq".

