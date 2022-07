Bu gün energetika naziri Pərviz Şahbazov Yunanıstana səfərə yola düşüb.

Metbuat.az-a Energetika Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, nazir 8 iyul tarixində Komotini şəhərində Yunanıstan-Bolqarıstan Interkonnektorunun (IGB) açılış mərasimində iştirak edəcək.

Xatırladaq ki, IGB Azərbaycanın “Şahdəniz-2” yatağından hasil edilən təbii qazı Bolqarıstana çatdıracaq.

