Boris Conson bu gün Mühafizəkarlar partiyasının lideri vəzifəsindən istefa verəcək.

Metbuat.az "BBC"yə istinadən xəbər verir ki, o, payıza qədər baş nazir vəzifəsini davam etdirəcək.

