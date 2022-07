Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson istefa verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, Conson əvvəlcə istefa verməyəcəyini açıqlasa da, nazirlərin istefası onun fikrini dəyişdirib. Bildirilir ki, hökumətdə 4-ü nazir olmaqla 50 nümayəndə istefa verib. Məlumata görə, istefaların səbəbi nazirlərin Boris Conson hökumətinə etibar etməməsidir.

