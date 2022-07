Əməkdar jurnalist Mais Məmmədov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarı Vahid Mustafayev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, M.Məmmədov ağır mədəaltı vəzi xəstəliyi diaqnozu ilə reanimasiyaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, iyunun 12-də Mayis Məmmədovun 84 yaşı tamam olur.

