BMqT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Xəzər dənizinə həsr olunan konfransda iştirak edib - FOTOLAR

İyulun 5-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı və BMT-nin İnnkişaf Proqramının dəstəyi ilə “İqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdləri, proqnoz və uyğunlaşma tədbirləri” mövzusunda hybrid formatda beynəlxalq konfrans keçirilidi.

Bu barədə Metbuat.az-a BMqT-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Xəzəryanı ölkələrin mütəxəssislərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin və xarici ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən konfransda Xəzər dənizinin hazırkı və gözlənilən səviyyə tərəddüdləri, həmçinin iqlim və səviyyə proqnozlarını nəzərə alaraq milli və regional uyğunlaşma tədbirlərinin müəyyən edilməsi üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edildi.

BMqT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev tərəfindən Xəzər dənizi regionunda Urbanizasiya və İqlim Dəyişikliyinə Uyğunlaşma üzrə proqram təklifi ilə bağlı təqdimatı iştirakçıların marağına səbəb oldu. Təqdimat zamanı o qeyd etdi ki, BMT-nin Məskunlaşma Proqramı, BMT-nim Ətraf Mühit Proqramı və BMqT-nin Miqrasiya, Ətraf Mühit və İqlim Dəyişikliyi Bölməsi tərəfindən Uyğunlaşma Fondu üçün birgə hazırlanan proqram təklifində əsas diqqət dəniz səviyyəsinin dəyişməsi, artan daşqınlar, intensiv quraqlıqlar və temperaturun yüksəlməsinin mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasına yönələcək. Proqram regional, milli, yerli və inkişaf etdirici komponentlərdən ibarət olacaq.

Proqram təklifinin milli komponenti haqqında danışan Vladimir Qyorqiyev bildirdi ki, təklif olunan proqram Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi və fəlakətlə bağlı risklər və təsirlərin, xüsusən də yerli icmaların dəniz səviyyəsinin dəyişməsinə, quraqlıq, istilik dalğaları və daşqınlara qarşı danıqlığına və onların miqrasiya ilə əlaqələrinə təsirinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş siyasətlər, planlar və tədbirlər hazırlamaq üçün milli və yerli səviyyəli potensialı gücləndirəcək.

Layihə yerli səviyyədə Neftçalada və Bakıda şoranlaşma, quraqlıq və daşqınlar barədə erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılmasına diqqət yetirəcəkdir. Yağış suyunun yığılması və inteqrasiya olunmuş su idarəçiliyinin planlaşdırılması vasitəsilə su təhlükəsizliyi və idarə edilməsi layihənin yerli komponentinin üçüncü hissəsi olacaqdır.

Konfrans zamanı iştirakçılar həmçinin ötən onillikdə iqlim dəyişikliyi templərinin artması və gələcək dəyişikliklər üzrə aparılan tədqiqatlar barədə fikir mübadiləsi apardılar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.