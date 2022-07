440 il əvvəl baş verən ŞOK HADİSƏ təkrarlanır: Dünya qaranlığa qərq ola bilər - XƏBƏRDARLIQ

Bir müddət əvvəl Günəşdə baş verən partlayışlar dünya üçün təhlükə törədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Kosmik Agentliyi də daxil olmaqla bir sıra qurumlar təbiət hadisənin dünyada ciddi fəsadlara yol aça biləcəyi barədə xəbərdarlıqlar edib. Məlumata görə, dünya miqyasında elektrik enerjisinin verilməsində problemlər ola bilər. Müxtəlif apartlar və cihazlar təbiət hadisəsindən zərər görə bilər. Bildirilir ki, Günəşdəki qasırğa artıq peykləri sıradan çıxarıb. ABŞ-ın iki ştatında geomaqnit qasırğası müşahidə edilib. Kanadanın Kvebek əyalətində elektrik enerjisinin verilməsi 9 saat dayanıb.

Məlumata görə, oxşar hadisə 440 il əvvəl baş vermişdi. 1582-ci ildə baş verən elektrik fırtınası Avropa və Asiya qitəsini təsiri altına almışdı.

