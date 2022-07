Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

Baş nazir xalqa müraciət edərək yeni lider seçilənə kimi vəzifəni icra edəcəyini bildirib: "Hər şey indi qaranlıq görünsə də, bizim birlikdə gələcəyimiz qızıldır", - deyə istefa verdiyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Mühafizəkarlar Partiyası yeni liderin və yeni baş nazirin təyin olunmasını tələb edib.

