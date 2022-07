G20 zirvəsi üçün İndoneziyada səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşün detalları barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, bu gün Çavuşoğlu ukraynalı həmkarı Dmitri Kuleba ilə telefonda danışmışdı.

