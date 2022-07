Rusiya hərbçiləri işğal etdikləri Ukraynanın Zaporojye vilayətindəki hərbi obyektlərdən kütləvi şəkildə qaçır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, rusların hərbi obyektləri kütləvi şəkildə tərk etməsinin səbəbi Ukrayna ordusunun “Himars” rajetkləri ilə ərazini bombalamasıdır. Məlumata görə, hücumlar səbəbilə ruslar hərbi bazaları və silah anblarını tərk edir.

Qeyd edək ki, ötən ay ABŞ Ukrayna ordusuna “Himars” raketləri verdiyini açıqlayıb.

