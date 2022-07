Ölkəmizdə virusa yoluxma sayı artır: Maskalı günlər geri qayıdacaq? - İnfeksionistdən AÇIQLAMA

Son günlər dünyada virusa yoluxma sayında kəskin artım müşahidə olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus son iki həftə ərzində COVID-19-a yoluxma halları təxminən 30 faiz artdığını bildirib. Həmçinin Avropa və Amerikada əksər hallarda omikron ştamının BA.4 və BA.5 subvariantlarına, Hindistanda da bu ştamın daha bir alt növü olan BA.2.75 müəyyən edilib.

Son sutkada isə ölkəmizdə 40 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 49 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 277 nəfərdir.

Ölkəmizdə son günlər virusa yoluxmada müşahidə olunan artım cəmiyyətdə "maskalı, sərt karantinli günlərə qayıdacağıqmı?" sualını yaradır.

Metbuat.az-a danışan Kliniki Tibbi Mərkəzin Yoluxucu xəstəliklər şöbəsinin müdiri, infeksion xəstəliklər üzrə həkim-mütəxəssis Fərrux Sədirov bildirib ki, virusa yoluxma sayı nəzarətdən çıxarsa, karantin tədbirləri görülə bilər:

"Dünyada koronavirusa yoluxma hallarında artım mühşahidə edilir. Bu, ölkəmizdən də yan keçməyib. Minimal sayda olsa belə, yenə də virusa yoluxma sayında artım var. Əgər yoluxma sayı nəzarətdən çıxarsa, əks- epidemik tədbirlər, karantin, maska tətbiq oluna bilər".





İnfeksionist düşünür ki, hazırda ölkəmizdə davam edən vaksinasiya prosesi kütləvi yoluxmanın qarşısını ala bilər:

"Nəzərə almaq lazımdır ki, biz vaksinasiya prosesindən keçmişik və buna hələ də davam edirik. Bir çox insan virusa yoluxub və immunitet formalaşdırıb. Belə olan halda kütləvi yoluxma ehtimalı təbii ki azalır. Digər tərəfdən bir sıra ölkələrdə vaksinasiya yetərli səviyyədə deyil. Burada da mutasiyalar yaranır və bunun hesabına digər ölkələrdə yoluxma sayı arta bilir. Bu da narahatedici faktordur. Bir daha qeyd edirəm ki, biz vaksinasiyadan keçirik. Ona görə da virusun geniş vüsət alacağı düşünülmür. Amma ehtiyatı əldən vermək olmaz. Mümkün olduqca xəstə insanlarla məsafəli olmaq, gigiyenaya əməl etmək, qapalı məkanlarda çox qalmamaq hər zaman qoruyucu yollardan hesab olunur".

Qeyd edək ki, Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 793 546 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 783 550 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 719 nəfər vəfat edib.

Vaksinasiyaya gəlincə, son sutkada koronavirus (COVID-19) əleyhinə 1600 vaksin vurulub. Vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 778 501, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 5 358 703, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 4 855 017, üç və daha çox doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 3 314 598, pozitiv nəticədən sonra buster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 250 183 nəfər təşkil edir.

Gülər Seymurqızı



