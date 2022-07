Təhsil Nazirliyi məktəbəqədər təhsil müəssisələrində monitorinqləri davam etdirir.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, aparılan monitorinqlər nəticəsində 30 nəfər çalışmanın yaş həddinə çatmış müəssisə rəhbəri tutduğu vəzifədən azad edilib.

Qeyd olunub ki, həmin müəssisələrdə ərzaq təminatı, ərzaq və mətbəxin saxlanılma vəziyyəti, tədris vəsaitlərinin təminatı, uşaqların davamiyyətinin təşkili və digər sahələrdə ciddi nöqsanlar aşkar olunub.

