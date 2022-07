“ABŞ Rusiyanın hesablarını dondurarsa, ya da ələ keçirərsə Moskva Alyaskanı geri alacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Dumasının sədri Viyaşeslav Volodin belə təhdid səsləndirib. O bildirib:

“ABŞ bilməlidir ki, Alyaskanın qarşılığı olacaq. Bizim xaricdəki hesablarımızı yönəltməyə çalışarkən bizim də geri alacağımız şeylər olacağını unutmasınlar”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.