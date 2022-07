Böyük Britaniyanın baş naziri postuna əsas namizəd xarici işlər naziri Liz Trass və daxili işlər naziri Ben Uollesdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya mətbuatı məlumat yayıb. Media yazır ki, onların seçilməsi krallığın Ukrayna ilə bağlı siyasətini dəyişməyəcək.

Qeyd edək ki, baş nazir Boris Conson istefa verib.

