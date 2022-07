İranın Xorasan əyaləti başçısının ölkədə kişilərin geyiminə nəzarət üçün "əxlaq polisi" yaratdığını xəbər vermişdik.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu polislər İranda keçirilən toylardan birindəki qonaqları saxlayıb.

Polis saxlanılan şəxslərin rəqsinin milli dəyərlərə zidd kimi dəyərləndirib. Onlar dindirildikdən və zəruri izahat alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb.

Həmin İran toyundakı görüntüləri təqdim edirik:

