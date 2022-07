"Arzumdur ki, oğlumun dörd həyat yoldaşı olsun" - Şəbnəm Tovuzlu

"Qızımın təhsil aldığı universitetdə belə bilən yoxdur ki, anası mənəm. Günel xoşlamır görünməyi, efirə çıxmağı. Çox məsuliyyətli qızdır. Ən böyük arzusu Fransa, Amerikada yaşamaqdır".

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu instaqramda canlı yayımda deyib. İfaçı övladlarından danışıb. O, oğlu ilə bağlı arzusunu açıqlayıb:

"Oğlum Əlinin dörd həyat yoldaşı olacaq. Bu mənim arzumdur... Çünki çox nəvə istəyirəm. Ona görə də arzumdur ona dörd xanım alım, dörd gəlin gətirim".

