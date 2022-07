Sumqayıtda məhkəmədə ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Qarabağ qazisi Rey Kərimoğlu feysbuk hesabında yazıb.

O bildirib ki, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Şahmurad Məmmədovun məhkəmədə ürəyi partlayıb, dünyasını dəyişib.

“Məhkəmə və bank 5 uşaq atasının bütün pensiyasını borca yönəldibmiş”, - deyə Rey Kərimoğlu paylaşımında qeyd edib.

Qeyd edək ki, Şahmurad Məmmədov həm də QHT rəhbəri idi.

