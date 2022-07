İstirahət günlərinin dörd gün olması səbəbindən rayona gedənlərin sayında artım gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəziyyət də avtovağzalda sıxlıq deməkdir. Sıxlığın yaranmaması üçün qabağlayıcı tədbirlər gözlənilir.

Bakı avtovağzalının mətbuat katibi Samir Səfərov "Xəzər Xəbər”ə bildirib ki, bayramla əlaqədar olaraq 40-dan çox istiqamətdə çıxan avtobusların sayı artırılacaq.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.