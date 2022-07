“Rusiya taxıl böhranı ilə bağlı Türkiyə və Ukrayna ilə müzakirə aparmağa hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, danışıqların nə vaxt keçiriləcəyi məlum olmasa da, Moskva buna hazırdır.

Qeyd edək ki, Ukraynadakı müharibəyə görə milyonlarla ton taxıl limanlarda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.