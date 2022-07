Albaniyanın paytaxtı Tiranada vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və müxalifət partiyaları qiymət artımına, korrupsiyaya və hökumətin iqtisadi siyasətinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyada ana müxalifət partiyasının liderləri də iştirak edib. Nümayişçilər həmçinin siyasi şüarlar da səsləndiriblər. “Biz Vuçiçin Balkanına yox deyirik!”, “Putinin Balkanına yox deyirik” kimi şüarlar səsləndirilib.

Aksiya zamanı toqquşmalar qeydə alınmayıb.

