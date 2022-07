Hər gün yeni bir qiymət - Bahalaşma nə vaxtadək davam edəcək?

Hazırda ölkədə ərzaq, geyim, qeyri-ərzaq məhsullarında bahalaşma gündəmdədir. Ötən ay aldığımız məhsullarla bu gün aldığımız məhsullar arasında kəskin fərq var.

Dövlət Statistika Komitəsinin sonuncu statistik rəqəmlərinə görə, ərzaq məhsullarından daha çox bahalaşma makaron məmulatlarının, vaflinin, peçenyenin, manna yarmasının, unun, toyuq ətinin, kolbasa məmulatlarının, balıq konservlərinin, xamanın, qatılaşdırılmış şəkərli südün, pendirin, kərə və bitki yağlarının, almanın, armudun, limonun, çuğundurun, yerkökünün, kartofun, şəkər və şəkər tozunun, konfetlərin, qəhvə və kakao tozunun, mineral suların, meyvə şirəsinin, limonadın, pivənin, arağın, ucuzlaşma isə əsasən yumurtanın, bananın, çiyələyin, xiyarın, pomidorun, kələmin, soğanın, sarımsağın, göy lobyanın qiymətlərində bahalaşma olub.

Qeyri-ərzaq məhsullarından daha çox bahalaşma inşaat materiallarının, parçaların, geyim və ayaqqabıların, mebellərin, məişət cihazlarının, minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələrinin, toz şəklində sintetik yuyuсu vasitələrin, sabunların və diş pastalarının qiymətlərində görülüb.

Siyahıya baxdığımız zaman insanlar üçün lazımlı olan məhsulların demək olar ki, hamısında bahalaşmanın olduğunu görürük. Bəs nə vaxtadək aldığımız məhsulların üzərində hər dəfə fərqli qiymətlər görəcəyik?

Metbuat.az-a danışan iqtisadçı- ekspert Xalid Kərimli deyir ki, hazırda dünyada davam edən bahalaşma prosesi ilə bağlı hələ ki şad xəbər yoxdur:

"Qiymət artımı hələ də ciddi olaraq qalır və bu artım ölkə bazarına təsir edir. Qiymətlərin nəzarətə alınması ilə bağlı şad xəbər yoxdur. Ona görə də, qiymət artımı ilin ikinci yarısında da davam edəcək, amma ilin ilk yarısındakı kimi olmayacaq".

Ekspert bildirir ki, bahalaşma yerli bazarlarımıza tədricən təsir edib:



"Hazırda Azərbaycanda yerli bazarda baş verənlər, vətəndaşların qarşılaşdığı qiymət artımının əsas səbəbi xarici amillərlə bağlıdır. Dünyada baş verən pandemiya, Rusiya-Ukrayna müharibəsi buna əsas səbədir. Pandemiya vaxtı hökumətlər pulu dəyərdən saldılar, insanlar işləmədiyi halda sosial xərcləri artırdılar, istehsalın həcmi də azaldı. Bu da inflyasiyaya ciddi zəmin yaratdı.



Rusiya-Ukrayna müharibəsi də eyni zamanda bir çox ərzaq məhsullarının və enerji qiymətlərinin daha da yüksəlməsinə səbəb oldu, daşınma xərcləri artdı".

Xalid Kərimlinin sözlərinə görə, dünyada baş verən inflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmayıb:

"Hazırda baş verənlərə gəlincə, mən hesab edirəm ki, bu, davam edəcək. Bazarlarda - əmtəə, ərzaq bazarındakı qiymətlərin formalaşması prosesi ölkə bazarına tədricən təsir edir. Hələ də dünyada inflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmayıb.

Məsələn, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulun qiyməti ona görə bahalaşır ki, heç bir istehsal 100% daxili dəyər zəncirinə malik deyil. Tutaq ki, biz quşçuluq məhsulları istehsal ediriksə, bunun üçün yem məhsulları lazımdır və bunlar xaricdən istehsal olunur. Bütün bunlar bir- birilə bağlıdır. Azərbaycan hələ natural təsərrüfat qurmayıb. Dünya indi də ciddi inteqrasiya olunmuş iqtisadiyyata malikdir.

"Bloomerg" əmtəə indeksi qiymətlərin ən pik vaxtlarda 140% olduğunu, hazırda bu rəqəmin 115%-ə düşdüyünü yazıb. Bu da stabilləşmənin göstəricisidir. Indiki halda dünya mərkəzi banklarının inflyasiya statistikaları deməyə imkan vermir ki, qiymət artımı dayanıb.

Ölkəmizdə də bu yöndə işlər görülür. Manatın məzənnəsinin dollara qarşı fiksə edilib saxlaya bilməsi onun qiymət artımı ilə mübarizəsidir. Əgər manat dollara fiksə edilib bahalaşdırılmasaydı, inflyasiyanın qarşını ala bilməzdik".

Gülər Seymurqızı

