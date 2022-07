Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qurban bayramı münasibətilə türk xalqını və dünya müsəlmanlarını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mesajında dünyadakı problemlərdən danışan Ərdoğan, belə çətin vəziyyətlərdə birlik olmağın önəminə diqqət çəkib. Ərdoğan bildirib ki, çətinliklərə baxmyaraq Türkiyə qarşıya qoyulan tapşırıqların icrasını davam etdirir.

Ərdoğanın sözlərinə görə, böyük və güclü Türkiyənin geriləməsinə imkan verilməyəcək.

