Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) yeni qəbul mərkəzində vətəndaş müraciətlərinin qəbuluna başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "Twitter" səhifəsində yazılıb.

“Qəbul mərkəzi çevik və şəffaf mexanizmlər əsasında yeni texnologiyalar tətbiq edilməklə fəaliyyət göstər”, - paylaşımda bildirilib.

