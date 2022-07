Rusiya ordusu Böyük Britaniyanın Ukraynaya göndərdiyi 2 “Harpoon” raket sistemini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, raket sistemləri Ukraynanın sahil bölgələrinin müdafiəsi üçün yerləşdirilmişdi. Rusiya ordusunun Oçakov şəhərini atəşə tutması nəticəsində 290-a yaxın ukraynalı hərbçi həlak olub. Ukrayna ordusuna məxsus zirehli texnikalar məhv edilib.

