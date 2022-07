Filippin prezidenti koronavirusa yoluxdu

İyunun 30-da and içən Filippin prezidenti kiçik Ferdinand Markosun koronavirus testi müsbət çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident yanında ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Triksi Kruz-Anheles məlumat verib. “Prezidentin koronavirus antigeni üçün testi müsbət olub. Onun yüngül qızdırması var, amma bütövlükdə yaxşıdır. Onunla yaxın təmasda olan hər kəs məlumatlandırılıb”, - deyə, o əlavə edib.



Kruz-Anheles qeyd edib ki, prezident bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyinin 246-cı ildönümü ilə bağlı tədbirin keçiriləcəyi Filippindəki ABŞ səfirliyinə getməyəcək.

Səhiyyə nazirinin müavini Maria Rosario Vergeyr bildirib ki, Filippin lideri yeddi günlük karantinin sonunda və simptomları azaldıqdan sonra görüşlər keçirəcək.

