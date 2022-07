“Ukraynada davam edən xüsusi əməliyyatda Rusiya ordusunun potensialının çox kiçik hissəsindən istifadə edilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib. O, Prezident Vladimir Putinin “Ukraynada hələ heç nəyə başlamamışıq” sözlərini belə şərh edib:

“Rusiyanın potensialı o qədər çoxdur ki, xüsusi əməliyyatda bunun bir hissəsi istifadə edilir”.

Qeyd edək ki, Qərb dairələri Rusiyanın Ukraynada məğlub olduğuna dair açıqlamalar verib.

