Altı ay ərzində 371 məscid və digər dini məbədlərə 5000 kubmetr əvəzsiz qazın verilməsi təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İB-nin baş direktoru Ruslan Əliyev məlumat verib.

Baş direktor “Azəristilik” ASC-nin Birliyə olan borcundan da danışıb. Bildirib ki, Səhmdar Cəmiyyətin debitor borcunu ödəməməsi işçi heyətinin məvacibinin verilməsi də daxil olmaqla bir sıra məsələlərə təsirsiz ötüşmür.

