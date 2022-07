Azərbaycan məscidlərində Qurban bayramı ilə əlaqədar bayram namazı qılınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin bütün məscidlərində bayram namazında din xadimləri ilə yanaşı əhali də iştirak edib.

Qeyd edək ki, bu gün və sabah Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur.

