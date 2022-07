Dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxma halları durmadan artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST-ün məlumatına görə, dünyanın azı 110 ölkəsində bu tendensiya müşahidə edilir.

Yoluxmanın artması fonunda bir sıra ölkələrin səlahiyyətliləri maska rejimi də daxil olmaqla məhdudiyyətləri geri qaytarır.

Kipr Respublikasında, Qətərdə, Pakistanda maska rejimi ləğv edilsə də, yoluxma sayında artım səbəbindən yenidən bərpa edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.