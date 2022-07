Xalq artisti Röya Ayxanın dəbdəbəli malikanəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, böyük və geniş evin videosunu sənətçinin yeni evlənən qardaşı İsmayıl sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. Görüntülərdə Röyanın villasının qonaq otağı, mətbəxi, həyəti və böyük hovuzu lentə alınıb.

Qeyd edək ki, Röya Ayxanın milyonluq villası yerli mətbuatın gündəmindən düşmür. Buna səbəb ifaçının evində tez-tez qonaqlıqlar təşkil etməsidir.

