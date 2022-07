Zaqatalada təbiətə onminlərlə manat ziyan vuruldu

Zaqatala rayonu, Dardoqqaz kəndi ərazisində ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı daxil olmuş məlumat Zaqatala Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılıb.

Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, araşdırmalarla qeyd edilən kəndin ərazisindən keçən Tala çayının mühafizə zolağında ümumilikdə 40 ədəd müxtəlif cins və diametrli ağac qanunsuz kəsilib.

Nəticədə təbiətə 38 550 manat məbləğində maddi ziyan dəyməsi müəyyən edilib.

Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 259.2.4-cü (külli miqdarda ziyan vurmaqla qanunsuz ağac kəsmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqın aparılması Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Bölməsinə tapşırılıb.

Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.