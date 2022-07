"Neftçi" - "Sivasspor" matçının başlama saatı açıqlanıb

Türkiyənin Bolu bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi”nin yerli "Sivasspor"a qarşı yoxlama matçının başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az "ağ-qaralar"ın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, görüş iyulun 11-i "The Sign Esentepe Hotel & Ski Center”in stadionunda oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, "Neftçi" Boludakı ilk sınaq matçında "Sakaryaspor"la heç-heçə edib - 1:1. "Ağ-qaralar"ın iyulun 15-dək təşkil olunacaq toplanışda daha bir oyun keçirməsi nəzərdə tutulub.

