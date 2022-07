Şri-Lankada etirazçılar prezident Qotabay Rajapaksanın iqamətgahına daxil olublar, prezident iqamətgahından qaçıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ölkədə etirazlara səbəb ağır iqtisadi şərait olub. Etirazçılar uşaqların yarısının humanitar yardıma ehtiyacı olduğu bildirilir.

Polis aksiya iştirakçılarına gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Asayiş keşikçiləri ilə etirazçılar arasında toqquşma olub. Nəticədə azı 33 nəfər yaralanıb.

