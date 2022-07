“Şuşada artıq 23 binadan ibarət ilk yaşayış kompleksinin inşasına başlanılıb”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin Şuşada keçirilən müşavirəsində deyib.

O bildirib ki, işlər davam etdirilir:

“Gələn ilin sonunda ilk sakinləri, şuşalıları orada qəbul edəcəyik. Onlara evlərinin açarlarını verəcəyik”.

