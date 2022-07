FIFA bu il Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatı zamanı iştirakçı komandaların paltardəyişmə otağında baş verənləri yayımlamaq istəyir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, ali futbol qurumu bunun üçün soyunub-geyinmə otaqlarında kameraların quraşdırılmasını nəzərdən keçirir.

İddiaya görə, görüntülər canlı və ya bir qədər gecikmə ilə yayımlana bilər. Məsələ ilə bağlı yekun qərar noyabrda qəbul olunacaq.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı noyabrın 21-dən dekabrın 18-dək təşkil olunacaq.

