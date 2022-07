Türkiyənin “Qalatasaray” klubu “Portu”dan Serjiu Oliveyranın transferini tamamlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, İstanbul təmsilçisi bu transfer üçün 3 milyon avro təzminat ödəyib.

